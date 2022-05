Montignies a arraché le point de l’espoir

"C’ est peut-être le point qui va nous sauver" , lance Thierry Briquet à la sortie du vestiaire montagnard. Il y avait pourtant de la frustration aussi chez l’entraîneur carolo. "Je suis content de la mentalité affichée. L’équipe s’est battue sur chaque ballon mais nous offrons un penalty à l’adversaire. Enfin, l’arbitre lui offre parce que, sur la phase qui amène le penalty, un autre arbitre n’aurait probablement pas sifflé." Les Montagnards peuvent aussi se mordre les doigts. "Nous nous sommes créé les plus belles occasions mais nous n’avons pas réussi à les transformer en but. On rate parfois le plus facile. C’est dommage mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs."