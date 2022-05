On s’attend à des belles rencontres dans le tournoi final pour la montée de P2. Frasnes, Gerpinnes, Erpion et Jumet sont engagés dans la lutte pour un siège au sein de l’élite hennuyère. Le premier de ce tour final accédera directement à la P1. Le deuxième pourrait également y accéder si un Hennuyer gagne sa place en D3 via le tour final interprovincial.

Beaumont devra encore se battre pour assurer son maintien en P2. Il pourrait y avoir jusqu’à trois descendants en P3. Pour être certain de rester en P2, il faut donc remporter le tour final.

Triangulaire pour les dames

Roux, Fontaine, Gerpinnes, Forchies et Bouffioulx peuvent encore caresser l’espoir d’évoluer en P2 la saison à venir. Rance, lui tentera de se sauver en évitant une des quatre dernières places du tour final, hypothétiquement celles de relégables.

En P4, Forges, Mominoise, Forchies, Couillet, Baulet, Thuin, Boussu-les-Walcourt, Farciennes, Aiseau/Presles, Frasnes, Roux et Marbaix devront remporter au moins quatre matches pour se hisser en P3.

Chez les dames, un tournoi triangulaire décidera qui d’Hensies, Soignies ou Fleurus accédera à la P1 la saison prochaine.