Gosselies en sursis, le PàC en P1

À Gosselies, le coach Antonio Passalacqua a lui réussi son pari, ou du moins une première partie. Pour se sauver, les Casseroles devront passer par un match de barrage contre Huy. Mais la satisfaction était de mise: "On m’avait dit qu’une première année comme entraîneur ne s’oublierait pas , sourit le fidèle serviteur de la RGS. Que ce soit en P3 ou en D3 Amateurs, ça sera vraiment le cas. C’est une saison longue et fatigante qui n’est pas encore finie. On a l’habitude d’incriminer les joueurs quand ils ne prestent pas comme il faut. Mais il faut les féliciter quand ils vont au bout de leurs efforts, comme les miens l’ont fait face au PàC. J’ai imposé une certaine discipline à mon arrivée, certains n’étaient pas d’accord et sont partis. Mais aujourd’hui, on récolte les fruits de notre travail. Et on s’y remettra dès mardi pour le barrage."