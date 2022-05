Pour leur dernier match de la saison, les Coalisés se sont fait plaisir sur le terrain en espérant avoir de bonnes nouvelles de l’équipe A. " Nous étions déforcés. Je n’avais pas de gardien et plusieurs joueurs étaient partis épauler l’équipe A à Gosselies. J’ai même dû évoluer 20 minutes. C’est dommage de finir comme ça, mais j’ai dit aux gars de s’amuser et de prendre du plaisir. C’est une mauvaise journée pour le club avec la chute du noyau A en P1 ", confirme Mathieu Huyghebaert, le coach local.

La Louvière-Ce. 0 - Forchies 3

Les gars de Nicolas Frydrak terminent la saison régulière sur une note positive. Place désormais au tour final. " Je suis satisfait de la prestation et de la fin de saison avec ce neuf points sur douze. On termine avec une clean-sheet, de quoi mettre en confiance notre défense pour le tour final. On va peaufiner quelques détails pour être totalement armé pour les matches décisifs ", confie le T1 de Forchies.

Division 3D

Gerpinnes 3 - Marcinelle 2

Les Gerpinnois engrangent leur 16e victoire de la saison et préparent au mieux le tour final.

Solre-St-Géry 1 - Nalinnes 2

C’était le match à ne pas perdre pour les Solréziens. Mais le champion n’a laissé aucune chance aux gars de Gianni Amico. Il n’y aura pas de tour final…

Montigny 2 - Fleurus 3

Ce match, sans enjeu, permet aux Fleurusiens de terminer la saison sur une note positive.

MSM/Coll. 0 - Roux 4

Les Roviens ont fait le job en s’imposant sur le terrain de la lanterne rouge et profitent donc du faux pas de Solre-St-Géry pour accéder au tour final. " Je suis satisfait. On a eu du mal à entrer dans le match, car il y avait un peu de stress. Une fois qu’on a mis le premier but, on a été libéré. C’est une belle fin de saison et on se met à rêver de la P2 ", souligne Rudy Peretti, le coach de Roux.

Jamioulx 4 - Gosselies 0 (arrêté)

L’arbitre a été contraint de mettre un terme à la rencontre à la suite de la blessure de deux Gosseliens. " Nous n’étions déjà que neuf joueurs en début de match. J’avais ratissé large, jusqu’en U17, pour combler les indisponibilités, les blessures et suspensions. Mais je n’ai pas su faire de miracle. C’est la première fois que je connais ça ", explique Fred Caruana, le T1 de Gosselies.

Jumet 5 - Rance 0 (forfait)

Sans jouer, les Jumétois remportent les trois points.

Bouffioulx 2 - Montignies 0

Les Bouffaloniens terminent la saison en boulet de canon avec 16 points sur 18. De bon augure pour le tour final?

Fontaine 2 - Baileux 0

Le vice-champion ponctue la saison avec une 23e victoire.