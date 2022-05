La saison de Fleurus est lancée

Châtelet 0 - Jamioulx 0

Match nul et vierge entre deux équipes qui ont embêté pas mal de monde durant cette saison.

Farciennes 5 - Monceau 0 (fft.)

Deuxième tour frustrant pour les Farciennois même si la qualification pour le tour final est actée. C’est la sixième équipe qui déclare forfait contre eux.

St-Amand 1 - Flaches 2

Nonantième minute de jeu. Pino Simone sort de sa boîte et réduit le score pour le tout dernier match de sa carrière. À 45 ans, il poursuivra dans le staff au côté du nouveau coach, Denis Peetermans. Moray et Bruniaux sont les buteurs pour Flaches.

Fleurus 5 - Mellet 0

Herman (2), Devuyst, Berthoumieu et Van Velde ont permis à Fleurus d’entamer parfaitement cette quatrième tranche. Avec son 4-3-3, Pep Deraedt espère faire des dégâts dans les semaines à venir. "La fusion U21-P4 va apporter de la concurrence et je vois déjà le niveau de certains s’élever."

Baulet 3 - Gilly 2

Baulet n’a pas sorti un grand match mais a quand même terminé sur une note positive avant le tour final. "J’ai tenté de jouer en 3-5-2 et cela pourrait nous servir à l’avenir. On sentait évidemment que ce n’était pas encore intégré par le groupe mais je m’attendais vraiment à pire." Baglione et Van Kerkhove ont permis aux bauletois de l’emporter face à des Gilliciens forcément déçus de ne pas être qualifiés après leur très belle saison.

Frasnes 4 - Marbaix 1

Chausséen Lebrun, Mathieu et D’Exelle ont permis à Frasnes d’engranger de la confiance avant le tour final. "On a fait preuve de maturité. Le groupe est prêt, solidaire et développe son football" , se réjouit Matthieu Van Yperzeel. À Marbaix, on a fait tourner. "Tout le monde a la tête au tour final. On fera de notre mieux et en cas de besoin on pourra aussi compter sur l’autre équipe de Marbaix" , commente Jérémy Motte.

Trazegnies 3 - Goutroux 6

Le champion a terminé en beauté grâce à Castaigne (2), Hamraoui, Van Haelewijn, Remy et D’Antonio.

"Le pari est réussi: j’avais annoncé la 3etranche, on l’a" , se réjouit Christophe Barrit.