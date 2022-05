SPIROU: Miakangamane 6, Bula 14 (2X3), Menth 12, De Vreede 2, Lo Giudice 3 (1X3), Cambioli M. 6 et S., Hautekeet 2, Swolfs 20 (3X3), Fedele 5 (1X3), Bronchart 9 (1X3).

GAND: De Decker 10 (2X3), Vanthournout 12, Dierickx 5, Mestdag, Van Impe, Vermoesen Joe 23 (3X3) et Jor 27 (2X3), Maes 3 (1X3).

Les jeunes joueurs d’Anthony Stevens ne sont pas parvenus à réaliser la passe de deux à l’occasion de leur seconde sortie de la dernière semaine de compétition. Il ne s’en est pas fallu de beaucoup d’enregistrer un score inverse. Néanmoins, cela aurait constitué un hold-up dans la mesure où les Gantois d’Éric Rogiers ont pour ainsi dire mené la danse de bout en bout.

En fait, les Carolos n’ont en tout et pour tout mené que deux fois au score, en début de deuxième mi-temps, lorsque Bronchart fait 51-50 puis à la 36e, par Menth (76-74), dans la foulée de la seconde égalité de la partie, signée par le capitaine Bronchart à 72-72.

Bronchart pour la dernière fois

La première égalisation avait eu lieu à 19-19. À noter que Bronchart loupe de peu le double double (11 prises au rebond) à l’occasion de sa dernière sortie sous le maillot carolo.

Pour le reste, les Gantois ont donc donné le ton, poussé de l’avant par les frères Joeri et Joren Vermoesen, auteurs à eux seuls de plus de 60% des points flandriens. Le match avait failli partir en vrille à 27-42. Mais Swolfs et Max Cambioli avaient relancé le suspense au repos (47-50).