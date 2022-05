Gouy 1 - Farciennes 11

Pour sa dernière avec Farciennes, Greg Dejaiffe a planté six buts alors que Ezzaoui (2) et Y. Talbi (3) ont aussi participé à la démonstration des champions: "On a testé quatre joueurs U17 qui ont montré du potentiel , souligne l’entraîneur. C’est de bon augure!" Les Gouytois ont sauvé l’honneur grâce à Ernalsteen servi par son coach Nicolas Massant. Mais cela n’a pas vraiment rendu le sourire à ce dernier: "On joue un match important pour le tour final et j’apprends que sept de mes joueurs sont partis en city-trip , enrage-t-il. Je regrette aussi le départ d’un gars comme Pierre Clignez, il ne veut plus évoluer en P4."

Couillet 5 - Ronquières 0 (fft)

Perdant par forfait, Ronquières ne pourra pas participer au tour final malgré sa 4e place. La faute revient à son équipe A qui ne peut plus monter de P3 en P2.

Forchies 1 - Aiseau 3

Les visiteurs ont réalisé une 1re mi-temps parfaite avec un score de 0-3 à la pause grâce à D. Hoet (2) et le coach Anthony Chudzik. Malgré une meilleure 2e mi-temps, les Filamarchois n’ont pu que réduire l’écart. Avec ce succès, Aiseau récupère la place laissée vacante par Ronquières pour le tour final. Le club a aussi annoncé la venue de Frédéric Macaigne comme entraîneur pour la saison prochaine.

Péronnes 1 - Anderlues 12

Les Bourlettis terminent le championnat sur un carton.

Mellet 5 - Trazegnies 0 (fft)

Les Trazegniens n’ont pas pu se rendre à Mellet pour une bonne raison: "En semaine, le comité m’a demandé de reprendre la P2 , évoque Lelio Di Mezzo. A vec mes gamins, nous sommes donc allés à Bracquegnies où nous avons fait 1-1. Je ne pouvais pas être plus fier d’eux." Très ému, l’entraîneur vivait probablement son dernier match avec Trazegnies.