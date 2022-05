Démarrage en force des Coquis. Les visiteurs se détachaient rapidement 0-2 puis 2-5, en exploitant le manque de précision de l’équipe locale au tamis. Dans le même temps, Geuens brillait au rectangle et Acoz virait en tête à l’armure: 3-7. La reprise était plus équilibrée. Les Acoziens ne parvenaient plus à faire l’économie d’un peu trop de déchet. Du coup, Wieze sauvait le point à 6-9. Néanmoins, les visiteurs ne tremblaient pas.

À la frappe, Geuens et Lamarche faisaient preuve d’une belle régularité alors que Thirion réussissait quelques belles interventions. Il n’en fallait pas plus pour que les Carolos avancent à 6-11 et 7-13. Une belle entame de saison pour les poulains de Patrick Ridiaux.

N2

Planois 3 - Brussegem 13

Débuts délicats pour les Biesmois qui n’ont pu rivaliser avec Brussegem, autrement performant sur le rectangle. Mené 0-2, Planois faisait illusion à 1-2 et 2-4 avant de concéder du 2-7 au repos. " On n’a pas joué à notre niveau, reconnaît Alexis Perveux. Sur le rectangle, on n’a pas répondu au contraire des Flandriens."

De fait Louis Sauvage, au grand milieu, et Elias Van Kerkhove au petit milieu, fouettaient entre les perches pour empocher des jeux de 40 partout. Pour reprendre le second acte, Benjamin Haubruge remplaçait Ludwg Van Nuffelen. Et Quentin Close prenait le fond. Sans plus de succès, cependant. Planois sauvait un dernier jeu à 2-11 avant de baisser pavillon.

St-Servais 11 - Fontaine 13

Après avoir concédé le jeu initial, St-Servais, avec Piron en vedette au rechas, s’isole à 4-2 et 7-5, au repos. À 6-4, Delavallée, blessé, cède sa place à Motte. Les Namurois empochent le premier jeu de la reprise avant de perdre Louis Lawarée, sur blessure, à 8-6. Porson le remplace, permute avec Merveille sur le rectangle. Plus puissants sur le tamis, les visiteurs renversent la vapeur à 8-9. St-Servais force l’égalisation mais ne peut empêcher ses invités de s’isoler à 9-11 et d’approcher du but à 10-12.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille, Vleugels renonce. Et Fontaine, bien que réduit à quatre, l’emporte, sur le fil, après avoir concédé un dernier jeu aux Namurois.

Fontaine 13 – Planois 9

Deux succès d’entrée de jeu pour un Fontaine fortement handicapé.: saison finie pour Rudy Vleugels, victime d’une rupture du talon d’Achille. Blessé au mollet, Delavallée manquait également à l’appel. Noah Kindermans s’alignait malgré une large déchirure! Les Cloutiers recherchent donc un nouveau titulaire. Après partage des jeux initiaux (2-2), Planois se portait au commandement à 2-5 sous l’impulsion de Geens, passé au grand milieu. Kindermans permutait avec Degrandsart et les Carolos égalisaient à 5-5.

Motte servait au large à 40 à 2 avant de visiter les perches dans le 40 partout suivant: 6-6. À nouveau blessé, Close cédait le relais à Haubruge: 7-6 au repos. Fontaine conservait l’initiative à la reprise: 8-6 et même 10-7. Les Namurois revenaient en force à 10-9 avant de s’effondrer.

Kastel 13 - St-Servais 9

St-Servais débute bien et mène 0-1 et 1-2. Les livreurs namurois se sont ensuite heurtés à un super grand milieu. "Santini a sorti une lutte exceptionnelle, avec une quinzaine de rechas entre les perches , indique Jean-Pierre Leurquin. Les Flandriens ont aussi assuré sur le tamis avec des puissantes livrées."

Kastel renversait la vapeur pour filer à 7-2, au repos.

À la reprise, Porson remplaçait Lawarée, qui se plaignait de l’omoplate, et prenait le grand milieu tandis que Piron reculait au fond oµ il mieux répondu. Les Namurois relevaient la tête et sur les livrées de Namur revenaient à 9-6 et 12-9 avant de baisser pavillon. "Il n’a pas manqué grand-chose pour revenir avec la victoire. On a malheureusement loupé la première armure avec une frappe trop irrégulière."

N3

Aisemont 13 - Mont-Gauthier 12

Lavis et Perveux blessés, les Rochefortois s’alignent avec Tristan Schmit. Les premiers jeux vont en partage (2-2). Les Gâdis opèrent alors la cassure sur les rechas de R. Denis et Doucet pour mener 4-2 et 6-3. Mais les promus ne lâchent rien et Marion et Hoc, au service piègent les frappeurs locaux, pour garder le contact à 6-5.

Menés 7-5, les Rochefortois reprennent en force et renversent la vapeur à 7-8. Sur les rechas de Tristan Schmit et Marion, Mont-Gauthier approche du but à 9-12. Aisemont refuse d’abdiquer, recolle à 12-12, sur les livrées fautives des visiteurs. pour l’emporter avec Romuald Denis à la livrée.

Presgaux 9 - Villers 13

Ressentant une douleur à l’échauffement, Julien Froment, le foncier local choisit de rester sur le banc. Un coup dur pour les Sabotiers qui passent à travers de la première armure. Multipliant les services fautifs, les visités ne parviennent pas à stopper la progression villersoise. Avec Godart et Mi. Fouarge, autoritaires au rechas, les Philippevillains alignent les jeux à la vitesse de l’éclair pour s’envoler à 0-8.

Après plusieurs permutations, Mathieu Fouarge prend le fond. Les Fagnards profitent alors des livrées hors cadre de leurs invités pour revenir à 5-10 et 9-11 avant de baisser pavillon.