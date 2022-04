«On a parfois manqué de caractère» à Thuin

Dans le match à ne pas perdre, contre Jumet, il y a quinze jours, Thuin n’a pas su trouver la solution. "C’était un bon match jusqu’à une erreur individuelle qui nous a coûté un but. Ensuite, on n’a jamais su réagir. Jumet en voulait plus et a mérité sa victoire. De notre côté, on a parfois manqué de caractère dans les matches essentiels. C’est dommage. J’ai identifié ce qui nous manque. Mais cela coûte plus cher et on n’a pas forcément les moyens."