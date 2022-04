Charleroi Exp perf - Aubel (s. 18h30)

À quelques jours du début des play-off, le Charleroi Expérience Performance termine la saison régulière par un match ouvert sur le papier, face au quatrième classé d’Aubel. On peut dès lors parler de répétition générale avant le début des choses sérieuses. Rien de tel pour engranger de la confiance ou, dans le cas contraire, avoir droit à une piqûre de rappel à temps pour changer son fusil d’épaule. Pour rappel, les positions sont figées au faîte de la série.

En théorie, le CEP peut encore rejoindre Neufchâteau mais cela ne changerait rien. Les deux équipes sont à égalité au niveau de l’average particulier. Par contre, les Luxembourgeois affichent un average général plus élevé: +487 pour +394 aux Carolos. Il est illusoire d’espérer un renversement des rôles avec de tels chiffres. Mercredi prochain, le groupe de Tom Poppe recevra donc Gembloux.

Courcelles - Saint-Hubert (v. 20h45)

Il ne faut jamais dire jamais mais Didier Deyonghe ne mâche pas ses mots: "Comme beaucoup de quinquagénaires, je ne me reconnais plus dans le basket actuel, dans la manière avec laquelle la plupart des joueurs abordent leur sport. Celui-ci passe systématiquement après une série d’obligations (fêtes de famille, vacances) et les entraînements sont beaucoup moins bien suivis, avec un impact réel sur le terrain. Je préfère faire une croix sur le coaching et me contenter d’aller voir des matchs."

Deyonghe reconnaît d’ailleurs décompter les jours le séparant de la quille. "Cela ne veut pas dire que le groupe ne tentera pas de refiler la lanterne rouge à Bastogne. C’est possible si nous l’emportons et que Natoye fait de même."