Surclassés avant le repos, les espoirs ont eu le bon goût de ne pas baisser les bras et de continuer, à raison, d’y croire. L’une des raisons majeures de leur belle réaction tient au gros match produit par Daniel Bula. Le garçon a souvent tiré le groupe cette année. Il faudra apprendre à s’en passer, tout comme d’ailleurs dans le chef du capitaine Thibaut Bronchart. "Thibaut arrive en bout de formation. Il a décidé de relever le challenge proposé par Flénu. C’est plus près de chez lui. Il aura l’opportunité de jouer avec son frère et retrouvera aussi toute une série de joueurs passés par Jumet. Quant à Daniel, il rêve de poursuivre ses études tout en vivant le rêve américain au plus près, en NCAA."

Le coach reconnaît qu’il existe d’autres incertitudes (De Vreede, Swolfs). "De toute façon, la finalité de mon équipe est de former au maximum, dans l’espoir de régulièrement alimenter l’équipe première. Nous sommes prêts à entamer un nouveau cycle autour des U21, dont le noyau est déjà constitué." Dans l’immédiat, les Carolos tenteront de terminer la saison sur une dernière bonne note, face à Gand, un adversaire prenable (-7 à l’aller).