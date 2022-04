Cartes jaunes: Lamsaiah, El Fakiri, Da Silva, Dahbi, Rahou, Leo.

Carte rouge: El Kajjoui (38e).

Buts : El Fakiri (1-0, 4e; 3-3, 9e en prolong.; 4-3, 9e) Atssouli (2-0, 9e), Karakilic (2-1 sur pen., 15e), Rahou (2-2, 38e), Leo (2-3, 2e en prolongations)

Après une saison qui a déjà proposé de beaux derbys, Charleroi et Châtelet se retrouvaient une nouvelle fois dès les quarts de finale des play-off. Dorénavant, les compteurs sont remis à zéro et toutes les équipes ont leur chance pour aller décrocher le titre de champion de Belgique tant convoité. Devant une Garenne bien garnie, les Rahou, Dujacquier, Lamsaiah et El Fakiri entendaient bien offrir une rencontre digne de ce nom aux spectateurs. Les détails, les exploits individuels et les erreurs risquaient de coûter cher. Le premier but de la rencontre tombait d’ailleurs sur une erreur de Dujacquier, bien pressé par El Fakiri. En bon capitaine, ce dernier plaçait entre les jambes d’Elkjimi pour ouvrir le score.

Malheureusement pour Châtelet, une seconde erreur individuelle d’Elkjimi permettait à Charleroi d’alourdir le score via Atssouli. En face, Karakilic, Dujacquier et Rahou tentaient bien de sonner la révolte. Mais Idrissi sortait tous les ballons chauds. Il fallait attendre la 15e minute de jeu pour voir Châtelet réduire l’écart sur penalty par son capitaine Karakilic. Deux minutes plus tard, ce diable de Rahou donnait des sueurs froides aux Carolos en touchant le poteau.

Un match arrêté durant cinq minutes

En deuxième période, Châtelet regagnait le parquet avec des intentions plus offensives pour revenir dans le coup. Le pressing exercé par les hommes de Adem Birinci portait ses fruits. Mais Rahou ne parvenait pas à trouver la faille tandis que Karakilic touchait le montant. Dujacquier, avec son pied gauche, pensait trouver la lucarne mais sa frappe n’était pas cadrée. À la 38e, Rahou égalisait enfin, provoquant l’explosion de joie des supporters châtelettains. Quelques instants après, la tension était à son comble après un accrochage El Fakiri-Karakilic. Le jeune El Kajjoui était expulsé pour un mauvais geste. Pour calmer les esprits, les arbitres étaient contraints de renvoyer tout le monde aux vestiaires.

Le score de parité provoquait les prolongations. Le plaisir continuait pour deux fois 5 minutes. Leo en profitait pour inscrire le 2-3. En seconde période de prolongation, El Fakiri ramenait le suspense. Dans la foulée, El Fakiri obtenait un dix mètres qu’il convertissait. Le match était tout simplement incroyable. Châtelet devra s’imposer lors de la seconde manche à Châtelineau.