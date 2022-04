Renaud Delanner, un chrono avec le cœur

Sur son lit d’hôpital, il s’était lancé le défi difficile de revenir sur le trail puis l’ultra-trail… Cinq mois après son opération, il était déjà au départ de Olne-Spa-Olne (70 km) et, un an plus tard, il effectuait 120 km dans les Dolomites. "Mais il y avait le challenge ultime, celui, plus difficile voire improbable, de rester sous les 3 heures sur un marathon malgré l’opération. Objectif atteint ce dimanche! C’est le super-cadeau auquel je songeais depuis l’hosto."

S’il espérait bien tenir la distance, il ne s’attendait pas à pareille performance chronométrique. "C’était purement inimaginable. Ma tête le désirait mais mon cœur et mon corps n’en étaient pas encore là. L’opération fut assez lourde et la capacité, notamment pulmonaire, était très entamée. Puis la rééducation cardiaque et les trails que j’ai faits, notamment celui de 120 km en solo sur le Sentier des Trappistes durant le confinement avec l’assistance de mon ami Thierry Steinier, m’ont redonné confiance."

À Namur, le citoyen d’Ham-sur-Heure a serré les dents au 26e km puis encore 10 km plus loin. "J’ai perdu beaucoup de temps dans les derniers kilomètres mais je l’avais anticipé dans ma moyenne de course. Et les encouragements de mes proches ont fait la différence. Je suis comblé avec ces 2h59 sur un parcours compliqué à plusieurs égards."

Un exemple pour les autres opérés

Ce chrono le rassure totalement quant à ses capacités futures. "C’était important pour moi de reproduire un temps proche des précédents. Je suis évidemment suivi médicalement, je n’y vais pas avec inconscience. Je fais une échographie tous les 4 mois, et tout va bien. Mais je voulais me démontrer que le corps était revenu à la normale, j’en avais besoin. Et je voudrais aussi que cela serve d’espoir pour tous et rappeler qu’il est important de faire une échographie du cœur pour ceux qui n’en ont jamais fait. Elle est non invasive, rapide et sauve des vies."

Totalement revigoré, il prépare à nouveau son baluchon. "Je repars sur les trails avec le Lavaredo Ultra Trail fin juin dans les Dolomites, et l’une des courses autour du Mont-Blanc (140 km) fin août. D’autres marathons? Sans doute, oui! Mais j’hésite à continuer de regarder le chrono. Et, surtout, je veux partager ces projets en commun avec ma compagne, qui a bien mérité son temps d’entraînement elle aussi…"