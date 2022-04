Près de 50 médailles dans le butin des clubs carolos

Le doublé de Panzica

Honneur tout d’abord à l’étoile montante Kezia Panzica, qui en a remporté deux chez les cadettes: sur 100 m et 80 m haies. Dans cette même catégorie d’âge, Gaëtan Leriche a été sacré sur 100 m haies. En outre, le scolaire Guillaume Sablon, sur 400 m, les juniors Romain Dethier (poids), Soukeyna Ndiaye (100 m haies) et Gadiri Barry (hauteur) ont aussi pu rafler la mise. Quant à Virginie Henin, elle était la plus rapide des masters sur 1500 m.

Par ailleurs, Gaëtan et Romain sont montés sur la deuxième marche du podium au disque, tout comme le scolaire Yanis Van Waetermeulen sur 1500 m ainsi que les masters Corinne Dick, double médaillée d’argent au disque et au javelot, et Paul-Émile Chenois qui, avec son chrono de 26.89, est lui aussi vice-champion et a établi un nouveau record de Belgique sur 200 m chez les 65 ans. Corinne a obtenu une troisième médaille, de bronze cette fois, au poids.

Sur les troisièmes marches des podiums sont aussi montés les scolaires Nolann Noel (1500 m), Antoine Thiry (110 m haies), la juniore Leila Oubouskour (1500 m) et la seniore Laurane Vanderest (100 m). Soit un bilan de 19 médailles pour le cercle d’athlétisme de Charleroi.

L’UAC présente lui aussi un très beau bilan avec six champions: les seniors Thomas Drugman (200 m), Amélie Collin (1500 m) et Éric Kuckart (poids), de même que les masters Jean-Michel Lempereur (javelot), Denis Thonon (100 m) et Frédéric Pegoraro (800 m).

Thomas Drugman (100 m) et Amélie Collin (longueur) ont aussi obtenu l’argent, tout comme les cadets Ludovic Lombart (200 m) et Emma Braeckevelt (300 m haies), le junior Arnaud Tack (100 m) ainsi que les masters Christophe Philips (100 m) et Dmitri Ryjoukhine (800 m).

D’autres sociétaires de l’UAC ont obtenu des troisièmes places: les cadettes Amandine Vanderlinden (1500 m) et Kiara Bourtembourg (80 m haies), la scolaire Léa De Spiegeleer (100 m haies), le junior Arnaud Tack (200 m) et le master Xavier Poncelet (800 m).

Sept médailles au GOSP, cinq pour Fleurus

Une athlète de Gosselies Sports a été sacrée championne du Hainaut: il s’agit de la master Ingrid Dejaiffe sur 800 m. La seniore Caroline Legrand a quitté Saint-Ghislain avec l’argent sur 400 m haies et le bronze au disque. Bilan similaire pour la master Marie-Claude Van Werst, 2e du 100 m et 3e à la longueur. Enfin, la juniore Laurie Cochain est vice-championne sur 100 m tout comme le master Toni Gambone à la longueur.

Du côté de Fleurus Athlétisme, ce sont 5 médailles qui ont été récoltées par la délégation du club: l’or pour le master Gianni Guido sur 1500 m et pour le cadet Diego Somaschini sur 800 m, l’argent pour le scolaire Noah Delatte et la séniore Coline Balteau, tous deux sur 800 m, le bronze pour le scolaire baptiste Da Ré sur 800 m également.