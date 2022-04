Chantinne: «Je suis radié à vie»

Le score de 0-5 a été maintenu et donc le titre de Goutroux est bel et bien entériné. Mais c’est surtout pour sauver Chantinne que Baulet se pourvoyait en appel. Gros couac pour le club. "Les représentants pensaient que c’était la semaine prochaine. Donc personne ne s’est déplacé et toutes les décisions du CP ont été confirmées. Ma suspension en fait partie." Pour rappel, Aurélien Chantinne avait déjà été suspendu pendant 5 ans. Il devait donc constituer un dossier pour réintégrer l’UB. Il était en train de le faire. Mais ce match arrêté contre Marbaix lui coupe littéralement l’herbe sous le pied. "Je suis révolté car je veux vraiment m’investir dans le coaching et là tout s’arrête pour moi alors que je n’ai que 33 ans."

Un arbitre hautain

Mais ce n’est pas la seule chose qui rend fou le coach bauletois. La décision est, selon lui, complètement erronée car la version de l’arbitre ne correspond pas à celles des deux entraîneurs et des acteurs présents sur le terrain. "C’est lui qui a été agressif et qui a pris tout le monde de haut dès le début. Quand il a insulté un de mes joueurs, c’est parti en vrille. Je me suis précipité pour m’interposer et regrouper mes joueurs. Mais il prétend que j’ai été agressif et menaçant."

Jérémy Motte, le mentor marbaisien, corrobore en tous points la version de Chantinne. "Franchement, quand je déconne, je le dis. Et j’ai déjà pas mal déconné dans ma carrière, c’est très clair. Mais là, ce n’est vraiment pas le cas." L’entraîneur de Baulet enrage encore plus car c’est la deuxième fois qu’il est victime de sa mauvaise réputation. "Pour ma suspension de 5 ans, j’avais été accusé d’avoir mis une pêche à un arbitre en corpo. Je n’avais rien fait. L’auteur s’était même dénoncé mais on a cru qu’il voulait juste me protéger vu que je jouais encore en P1."

Aurélien Chantinne étudie désormais toutes les pistes pour se disculper et pouvoir continuer son parcours dans le coaching. "On pourrait aller en évocation mais il faut apporter des éléments neufs. Je ne sais pas ce qu’on peut faire mais je n’en resterai pas là…"