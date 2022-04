Les pios de Loverval comme des pros

Tous les pios étaient mobilisés: certains étaient aux tables d’inscription et au bar, d’autres sur le parcours pour indiquer la route à suivre. Beaucoup d’anciens sont venus les soutenir, leur donner un coup de mains ou participer eux-mêmes en mouillant le maillot. " Et nous avons invité le voisinage à venir la fête avec nous via des flyers que nous avons distribués. Grâce aux sponsors, que nous remercions beaucoup, nous pouvons aussi bien récompenser les différents vainqueurs!"

Les vainqueurs: Baptiste Rochet et Noé Bierlaire

Tous œuvraient dans un but commun: faire en sorte que leur événement soit une réussite totale. Et il l’a été: l’organisation n’avait rien à envier à d’autres épreuves du même genre plus prestigieuses! Surtout, elle devrait permettre de financer le camp prévu en Sicile durant la première quinzaine de juillet. Les pios ne comptent pas y aller en touristes! "En partenariat avec le Museo del Mare de Milazzo, nous allons nettoyer les plages. C’est une belle façon de montrer à quel point nous sommes tous sensibilisés par la problématique écologique."

Au départ de la plaine du Try d’Haies, les participants prenaient la direction des bois de Loverval et Marcinelle. Les plus rapides ont été Baptiste Rochet et Noé Bierlaire (41.27). Ils ont devancé Max Willems et Sacha Canini (42.01), Pauline Genard et Nicolas Iglesias (42.19), Gaelle Bierlaire et Nathan de Sanctis (42.58), Lorane Cransquint et Louis Tonolli (43.23), Benoit Bouillon et Frederic Dercq (43.56), Marie Baland et François De Couvreur (49.32), Eva Dusaucy et Hippolyte Dercq (50.14), Lambert Dimeh et Loup Geubel (51.19), Loic Somville et Nico France (53.42), Maxime Quartemont et Justin Gailly (55.40), Charles et Harold Zimmerman (56.36), Hubert Burhin et Estelle Pierard (58.44), Catherine Rousseau et Steph Gilard (1h00), A. Jacquerye et Isabelle Felix (1h00), Emy et Jerome Willems (1h08), Céline Misonne et Patricia Mayence (1h11).