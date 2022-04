SPIROU: Miakangamane 2, Shema, Bula 31 (5x3), Menth 4, De Vreede 12, Lo Giudice, Lecomte, Hautekeet 3, Swolfs 14 (1x3), Fedele 3 (1x3), S. Cambioli 4, Bronchart 5 (1x3).

BRUXELLES: Tuluka 6, Marion 18 (1x3), Mutala, Vangu 1, Lait 7 (1x3), Nyamsi 18, Bonsenge 2, Kabangu, Morini 7 (1x3), Benzouien 11 (1x3).

Les espoirs carolos tiennent enfin leur 4e succès. Toutefois, les joueurs d’Anthony Stevens ont dû cravacher pour parvenir à leurs fins. Les Jumétois ont en effet loupé leur début de rencontre, en ne parvenant pas à empêcher les visiteurs de filer à 2-9 puis 7-21, 9-25 à la fin du premier quart et même 9-32 sur un triple de l’ex-Spirou Morini. Un autre joueur formé dans la région, à Fleurus, Amaury Marion, se mettait aussi en évidence chez les Bruxellois. De Vreede et Bronchart stoppaient l’hémorragie mais cela ne faisait qu’équilibrer les échanges jusqu’au repos: 30-46. Swolfs puis Bula tentaient de secouer le cocotier à la reprise. L’avance du Royal IV fondait: 50-60 à la 30e. Charleroi terminait la rencontre en force. Bula renversait les rôles à la 35e en inscrivant 64-61. Après 67-67, le Spirou jouait bien le coup en allant chercher des lancers. Bula plantait aussi son 5e tir primé. En face, seul Marion parvenait encore à alimenter la marque: 76-67 et 78-70.