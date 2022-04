La nouvelle épopée de Farciennes

Rien n’a été simple pour le Sporting qui a vécu un départ compliqué avec une défaite surprenante à Goutroux et puis une autre à Roux avant la trêve. Mais ces couacs ont été vite effacés durant une campagne exemplaire à tous les niveaux: "Nous sommes en tête du classement depuis la 5e ou la 6e journée , rappelle le coach Greg Dejaiffe. Nous détenons la meilleure attaque de la série avec plus de 100 buts marqués. Comme il reste encore une partie, nous pouvons avoir aussi la meilleure défense. Tous les objectifs ont été atteints!" Ces statistiques illustrent, en effet, la domination du SC Farciennes.

Exit Dejaiffe et Ghislandi

Place, à présent, à la préparation de la P3 où les Farciennois ne comptent pas faire de la figuration. Si la majorité du groupe veut poursuivre l’aventure, le club va devoir se reconstruire avec un nouvel entraîneur à sa tête. Greg Dejaiffe a déjà annoncé son transfert vers Auvelais: "Quand je vois tout le monde fêter le titre, ça me fait un pincement au cœur. D’autant plus que c’était mon dernier match en tant que joueur, je vais maintenant me consacrer entièrement au coaching. Je suis un pur Farciennois, j’ai commencé ici en diablotins. Pour moi, la boucle est bouclée. Mais pour grandir, Farciennes a besoin de quelqu’un venu de l’extérieur. Il faut souvent mettre l’amitié de côté pour progresser dans le foot."

Auteur de 41 buts cette saison, Marvin Ghislandi ne devrait pas lui non plus faire le saut en P3. Ses priorités sont forcément ailleurs: "Il a intégré le noyau pour le booster , confie son père et président. Mais il va à présent privilégier le futsal avec My-Cars Châtelet et l’équipe nationale. Il faudra donc trouver un tout bon attaquant. Je souhaite aussi qu’on intègre nos jeunes à l’équipe première pour une nouvelle épopée farciennoise, on a réalisé tout ça pour eux après tout."