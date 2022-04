Bilan positif pour Tchalou de la P4 à la Ligue

Ugo Blairon continue en expliquant l’amélioration de la structure: "On a vraiment essayé de développer nos compétences et de laisser le moins possible au hasard. Nous savions qu’à partir du mois de janvier, les choses allaient s’accélérer. Nous avions deux objectifs avant le début de l’année 2022: progresser et ne pas être neuvième. Ensuite, il y a eu un trou avec la covid. Ce ne fut pas facile à gérer mais je crois que cela nous fut bénéfique. Après cela, nous avons commencé à beaucoup gagner. La première partie de la saison a été très lourde en matière de travail et la seconde partie fut riche en rencontres. Notre niveau a atteint son paroxysme contre Ostende lors des barrages. Je remercie mes préparateurs physiques d’ailleurs. Ils ont effectué un travail de dingue."

Un public fidèle

Le coach souligne que lors des rencontres à l’Arena, il y a de vrais supporters et non des spectateurs: "Notre public ne vient pas au théâtre mais plutôt au stade (rires). Nous avons une assistance très enthousiaste. Les gens chantent, sautent, dansent…"

Ugo Blairon tient aussi à souligner la sélection de Stien Goris dans le 14 de base de l’équipe nationale belge senior: "C’est une véritable récompense pour la joueuse et pour moi!"

À noter, les P4 et les P3 montent à l’échelon supérieur. La relève semble définitivement assurée à Tchalou!