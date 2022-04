«On n’a pas la bonne mentalité» à Gosselies

À la sortie du terrain face au Pays Vert, Antonio Passalecqua, coach de Gosselies, était défoutu. « Franchement, je ne comprends pas. Vu le travail effectué en semaine, on était prêt. Mais comment expliquer cette première période catastrophique ? Le stress ? Mais pourquoi ? On est au pied du mur, c’est maintenant qu’il faut tout donner sans se poser de questions. Alors oui, on a réagi après le repos mais on a été bien aidé par Ath, je pense. À 3-0, le Pays Vert s’est relâché et nous a permis de revenir dans la partie. Mais on n’en a pas profité complètement puisqu’on revient sans rien. Et on ne méritait sans doute pas mieux car je n’ai pas grand-chose à retenir de ce match. Même pas la deuxième période ! On n’a pas la bonne mentalité. Ça servirait à quoi d’aller aux barrages si l’on se comporte de cette façon ? C’est triste, triste… Ce sera la guerre pour la dernière à domicile. Il faudra montrer un autre visage contre Pont-à-Celles/Buzet. » L.D.