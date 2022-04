Le running, un sport inclusif

En 2019, le club Sport Pour Handicapés de Fleurus avait organisé au départ du stade Cosse un jogging où se mêlaient personnes valides et moins valides. L’objectif était de démontrer que le sport était un formidable vecteur d’inclusion en faisant courir tout le monde ensemble, quel que soit son niveau, son rythme, sa différence. Vu le succès rencontré (près de deux cents runners sur le 5 et le 10 km malgré la concurrence féroce ce jour-là), un prolongement était annoncé en 2020 d’abord, puis en 2021 ensuite mais la pandémie en a voulu autrement. Finalement c’est donc ce dimanche qu’a eu lieu cette deuxième édition. Malheureusement, il y a eu beaucoup moins de participants, malgré le rajout d’une distance supplémentaire, puisqu’ils n’étaient que 76 à prendre l’un des trois départs. Une nette baisse de fréquentation qui m’a pas refroidit l’enthousiasme des organisateurs, des bénévoles et des coureurs eux-mêmes.