C’est clair net et précis, mais il n’y a plus rien à calculer, seuls les trois points comptent, nous jouons de vrais matches de coupe avec pour seul enjeu la victoire coûte que coûte au détriment du beau jeu. Tous les matches sont difficiles, surtout ce soir face à une équipe qui jouait pour le maintien. Que dire de mes joueurs qui n’ont rien lâché? À la mi-temps je leur ai demandé ce qu’ils voulaient faire de leur avenir et ils ont répondu sur le terrain. À la fin du match, ils ont été au bout d’eux-mêmes. Cela équilibre avec les matches où nous méritions de gagner sans prendre de points. C’est la dure loi du football mais ce soir, c’est à notre avantage.

C’est la belle opération du week-end, vu les autres résultats…

Oui voilà! Nous avons notre sort en mains, vu la défaite de Liège et Dessel ce soir. À nous d’assurer le résultat la semaine prochaine, dans un gros derby à Liège qui va sentir le souffre.