Un long suspense pour Charleroi

LOMMEL: Maesen, Schelkens 11, Gutierrez 2, Koonings 3 (1X3), Montanari 3, Bouts 2, Dubois, De Keuster 10, Ceyssens 16, Wesenbeek 5 (1X3), Jacobs 28 (9X3), Jansen.

SPIROU: Bula 17 (2X3), De Vreede 5, Lo Giudice, Moris 8 (1X3), Cambioli M. 4 et S. 5 (1X3), Hautekeet 6 (2X3), Swolfs 9 (1X3), Fedele, Bronchart 17 (2X3).

Comme fort souvent cette saison, il n’a pas manqué grand-chose aux Carolos pour aller chercher la victoire. Les visiteurs se sont essoufflés sur la longueur, non pas par manque de fraicheur mais bien d’expérience. Il est vrai que ce groupe tourne beaucoup. Le nouveau venu Nashaun Ellis n’a par exemple pas effectué le déplacement. Par contre, les deux Cambioli ont eu l’opportunité de jouer ensemble.

Les visiteurs trouvaient rapidement leurs marques et alignaient un 10-0 pour mener 5-10. Les Carolos tenaient toujours le bon bout à 13-18 puis 18-24 et même 24-35, par Swolfs et de Vreede.

Las, les Limbourgeois refaisaient immédiatement surface à la fin du premier quart-temps. Ils devaient attendre 38-37 pour repasser au commandement mais cette fois, c’était au tour de Charleroi de s’accrocher pour suivre le mouvement: 58-52 à la demi-heure.

Un sursaut, sur des triples de Hautekeet et Cambioli, permettait aux Sambriens de forcer une dernière chance à 60-64. Le suspense restait entier jusqu’à ce que Jacobs plante trois bombes de suite pour inscrire 77-68. La décision venait de tomber.