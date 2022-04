Le joli coup de Jumet!

Bracquegnies 2 - Erpion 1

Erpion n’a pas trouvé la solution face à une belle équipe de Bracquegnies. Les visités débloquaient la situation après seulement huit minutes via Caron. Dioubate égalisait, directement. À la demi-heure de jeu, Rabeh assurait la victoire des siens.

Jumet 2 - Ransart 0

À la maison, les Jumétois ont su faire le nécessaire face à la lanterne rouge de la série. Reynders et Murathan ont trouvé le chemin des filets.

Ransart n’a pas trouvé la solution. Grâce à ce succès, Jumet réalise un très joli coup!

Gerpinnes 5 - Trivières 0

Les Gerpinnois terminent la saison en force. Les hommes de Di Maggio préparent le tour final. Toussaint, Feria Matias, Pasquale, Vandenbergh et Ravaux ont trouvé le chemin du but pour leurs couleurs.

Thuin 1 - Estinnes 0

À domicile, Thuin a fait le nécessaire, une semaine après la claque reçue face à Jumet.

Un peu avant la pause, Henquin a trouvé la faille pour le compte des visités. Thuin reste dans le coup, à une journée de la fin.

MSM 2 - Beaumont 2

Si Verdebout trouvait le chemin des filets rapidement, Fiévet répliquait dans la foulée. Juste avant l’heure de jeu, Paulus marquait également un petit but. Dans les derniers instants, Carlier égalisait et offrait un point précieux à ses couleurs dans l’optique du maintien.

JS Turque 4 - Anderlues 3

Ce match de bas de classement a tenu ses promesses. Les buteurs du côté de Roselies sont Kruys, Boumediane, Sahin et Koutaine. Pour Anderlues, De Luca et Bachiri ont trouvé la faille. Ozyurt a marqué un but contre les siens.

Froidchapelle 3 Trazegnies 0

Les Corbeaux filent vers la P3. Ils n’ont rien pu faire face à la solide équipe de Froidchapelle. Grandjean et Sanchez (2) ont alimenté le marquoir.