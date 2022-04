Fleurus s’impose malgré les absences

Jérémy Prinsen n’avait pas cherché à cacher ses craintes quant à ce déplacement chez le dernier qu’il lui fallait aborder sans (outre Waterlot) Foerster et Saucin, retenues par le boulot. « Nous livrons un match sérieux. L’adversaire a été respecté. C’était nécessaire, au vu des absences et après deux semaines sans match, souligne le coach. Nous avons très bien entamé la partie. Tout le monde a apporté son écot, même si nous avons très bien trouvé les intervalles sur la zone locale, pour alimenter Marie Hamaide et Stéphanie Medjo. »