Des Luxos un cran au-dessus face à Fleurus

CFB: Patelli E. 9-3 et V. 10-12 (2X3), Socquet 6-0, Mazzara 5-0 (1X3), Meunier 0-6, Foudil 2-0, Grenier 2-4, Lambiotte, Bruno.

LR: Jacob 4-0, Dumay 8-6 (4X3), Lamouline, Donnez 16-2, Fivet 5-16 (2X3), Manant 0-2, Hutlet 4-7, Bernard 5-3.

Grâce à une bonne sélection de tirs (8 sur 15), le CFB tient la route dans le premier quart: 13-7, 17-9 et 19-14. Puis Donnez s’enflamme et le groupe de Perrine Foerster ne peut que sauver les meubles à 34-42 au repos. À la reprise, les Luxos s’envolaient sous l’impulsion de la fille du coach Mathieu Fivet (et petite-fille de Jean-Marie) et de la rouquine Hutlet: 38-59 à la 29epuis 42-72, écart maximal. Dans les dernières minutes, les Bernardines avaient le bon goût d’atténuer la sécheresse des chiffres.

Esneux 58 - Courcelles 38

16-14, 17-5, 7-2, 18-17

ESNEUX: Derenne, Godfroid 6-3 (1X3), Delvaux 5-2, Chuffart S. 1-6 (1X3) et A., Rosler 4-3 (1X3), Letihon 4-8 (2X3), Bellefroid 2-3, Bourgiuignon, David 9-0, Papiernik 2-0.

BEC: Flamme, Brygo 3-5 (2X3), Bertieaux 7-2 (1X3), Poisson 4-1, Begon 0-5 (1X3), Gamache 4-0, Zovi 1-4, Coulisse 0-2.

Par rapport au match de la semaine d’avant contre Arlon, David Pastorelli récupérait du banc. Malheureusement, Courcelles a buté contre un adversaire bien décidé à faire oublier le -40 concédé chez les Spirou Ladies. Les Carolorégiennes sont bien entrées dans le match. Malheureusement, la suite fut nettement plus délicate. Courcelles ne marque plus grand-chose dans les deux quarts suivants: 33-19 au repos et 40-21 à la 30e.

Arlon 56 - Charleroi B 79

11-22, 21-21, 12-19, 12-17

ARLON: Simonet 6-2, Lemaire 2-2, Henrion 4-5, François 8-6 (3X3), Schmit 0-2, Chartry 7 – (2X3), Leroy, Jean 5-2.

SPIROU LADIES: Dupire 6-3, Cambioli 11-12 (3X3), Vashamillette, Vandewattyne 2-4, Kenny 8-17, Mense 8-0, Stefek 8-0 (2X3).

Sans Hermans et Mukeba, le groupe de Lionel Dorange n’a pas livré un grand match. "Au final, on peut dire que nous étions un cran au-dessus mais le match a été plus compliqué qu’il n’y paraît , reconnaît le coach des Carolorégiennes. Nous n’étions que sept, le trajet a été long et mes filles ont probablement aussi été victimes d’un petit coup de mou après deux gros matchs en quelques jours. Nous avons eu du mal à nous mettre dedans, particulièrement en défense où nous avons laissé beaucoup trop d’espace."