Arbitre: A. Lettelier.

But: Dahmane (1-0, 90e).

Cartes jaunes: Lauwrensens, Vanderbecq, Felix, Renquin, Chaabi

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Corneillie, Delbergue, Vanderbecq (52eDahmane), Lioka Lima, Perreira (52eGhesquière), Ito Singa, (75eMarquis) Zorbo (65eMansouri), Guedj, Saïdane.

FRANCS BORAINS: Saussez, Chaabi, Lai (82eDe Oliveira), Goncalves, Crolet, (75eRenquin), Alouache, Deschryver, Durieux (75eHabbas), Abderrahmane, Niankou, Lauwrensens (88eChaabi).

Les Dogues se ruaient à l’attaque dans ce derby, imprimant un tempo rapide dans la circulation de balle. La partie s’équilibrait ensuite, sans réelles possibilités de but. À la demi-heure de jeu, les Carolos bénéficiaient d’un coup franc côté droit, Kieran se chargeait de le botter et le ballon passait de peu au-dessus du cadre. Ce sont les Borains qui héritaient ensuite d’un coup franc plein axe, mais la frappe appuyée de Lauwrensens passait de peu à côté du cadre.

Les visiteurs commençaient à sortir de leur zone défensive et se montraient de plus en plus dangereux. Monsieur Letellier renvoyait les équipes au vestiaire sur ce score vierge. Xavier Robert intronisait au jeu Dahmane et Ghesquière au second acte, en vue d’apporter de la fraîcheur physique. La première occasion digne de ce nom était dans les pieds de Lorenzo Lai, qui obligeait Moriconi à sortir une superbe détente.

Les Dogues prenaient ensuite l’ascendant dans l’entre-jeu, grâce à l’apport technique de Mohamed Dahmane. Côté borain, Crolet se créait une énorme possibilité à cinq minutes du terme de la rencontre, mais Moriconi était encore là pour sauver les meubles. À une minute de la fin, Dahmane délivrait le stade en offrant la victoire aux Carolos!