Un commentateur pas comme les autres…

Lors de chaque match à domicile des Zèbres, William est en tribune de presse, micro en main pour le plus grand plaisir des personnes souffrant d’un handicap de malvoyance.

"C’est avec le concours de la Ville de Charleroi et le Sporting que nous avons la chance de commenter les matches, dans divers stades de Belgique, pour les personnes atteintes d’un handicap visuel, précise William Secchi. Nous sommes leurs yeux pour leur plus grand plaisir. Venant du monde du futsal et ayant été gardien du Cecifoot Charleroi, j’ai décidé d offrir mes services à cette fondation pour l’audiodescription. Le Sporting est une passion depuis ma plus tendre enfance et je suis l’équipe au jour le jour. Le job en lui-même n’est pas très éloigné de ce que font les commentateurs, des diverses chaînes de foot."

Il faut évidemment adopter une technique particulière

"Il faut être précis sur les faits de matches, comment un joueur contrôle la balle, de quel pied il frappe, de quel endroit du terrain par exemple. Le terrain est séparé en 4 parties A, B, C et D. Cela permet à nos auditeurs de connaître l’endroit où sont le joueur et le ballon. On rajoute des indications par rapport aux lignes du terrain. Sur les temps morts, on parle de ce qui se passe dans le stade, des banderoles déployées, des coaches et anecdotes. Les auditeurs sont dans le stade mais ils nous arrivent de faire des directs commentés via YouTube et récemment via la plate-forme Auvio pour nos Diables rouges. Nous sommes les précurseurs en Europe pour ce type de média. Ce qui nous amène à aller former en France et en Italie."

La société ASA développe un moyen de communication visuel ouvert à tous les handicaps, à travers un site internet et des vidéos racontant leur quotidien. L’objectif est d’être présent là où il y a une histoire à partager. Tout cela est rendu possible grâce au soutien financier de partenaires, à savoir BNP Paribas et la Fondation Roi Baudoin.