21-25, 23-25, 21-25

Si Beethoven avait dû écrire un hymne pour Tchalou, il eut composé sans doute la même ode européenne. En effet, cette victoire a un goût du drapeau aux douze étoiles sur fond bleu. Les 12 étoiles qui ont brillé sur le terrain ce samedi, c’était les filles de Tchalou. Hypothétiquement, si les fédérations francophones et belges dans un second temps font le pressing nécessaire auprès des instances compétentes, le club thulisien a toutes les chances de jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Un rêve pour Tchalou qui revient de loin après deux saisons très difficiles.

Tchalou avait gagné à domicile la semaine passée et devait donc remporter la rencontre de ce samedi pour être certain de se classer cinquième. Un car de supporters avait effectué le déplacement. Autant dire que les aficionados de Thuillies se sont fait entendre. Cela a sans nul doute pesé dans la balance dans ce match qui ne s’annonçait pas forcément facile. Dans le premier set, Tchalou est bien rentré dans son jeu. Toutefois, Anvers ne lâchait pas avant de laisser les visiteuses s’envoler à 11-15 puis à 17-22. Les filles d’Ugo Blairon sont plus en confiance que les Anversoises et c’est 21-25. L’euphorie ne doit alors pas gagner les Pink Ladies. Malheureusement, les locales vont prendre le dessus durant tout le second set: de 14-9 en passant par 21-19, Anvers est revenu dans la partie. Ce sera même 23-21. Cependant, les filles d’Ugo Blairon ne lâchent rien et remportent le set sur la marque de 23-25. Les Thulisiennes sont alors à un petit set de l’exploit. L’assistance a l’impression que les locales n’y croient plus. C’est rapidement 13-18. Les filles de Cristina Moga vont alors connaître un sursaut d’orgueil et remonter au score. C’était sans compter sur la hargne de la formation visiteuse et de son leader Marijeta Runjic. Tchalou conclut le dernier set sur le score de 21-25.

Le coach Ugo Blairon, les larmes aux yeux, se montrait plein d’espoir pour l’avenir de son club qu’il chérit tant: "J’espère que les fédérations vont nous décrocher une Wild Card pour l’Europe. Notre participation dépend de la non-participation des clubs russes notamment. Notre sort n’est donc plus sportif mais politique. Nous méritons cette place. Nous avons battu tous les clubs qui sont derrière nous aujourd’hui. Nous n’avons définitivement pas volé cette cinquième place."

Charleroi 3 - Ostende 1

22-25, 25-15, 25-12, 25-19

Charleroi a bouclé sa saison compliquée par une dernière victoire en play-down. Lors de leurs quatre dernières rencontres, les Carolos n’ont jamais été inquiétées. C’est le signe qu’elles n’auraient jamais dû se retrouver dans ce groupe pour le maintien en Ligue dames.