Le TEF tâchera de remonter au plus vite

La campagne du TEF se terminera ce soir à 19h et se soldera inévitablement par une culbute en P1, où milite déjà son équipe B. Assisté par Ludovic Peeters, Sam Vankeersbulck reprendra l'équipe A la saison prochaine pour essayer de la ramener en régionale. Le président kainois Benoît Lefebvre relativise la déception engendrée. " Même si les victoires inattendues contre Profondeville et Haneffe avaient ravivé la flamme début mars, nous nous étions préparés à ce scénario depuis longtemps, explique-t-il. Et au final, la sanction est venue du terrain puisque nus n'avons pas été en mesure de vaincre nos adversaires directs ces dernières semaines. A vrai dire, nous avions même réfléchi à l'intérêt de rester en R2, même si nous nous étions sauvés sportivement. L'équipe a connu son lot de mésaventures cette saison, et c'est contraints et forcés que nous avons lancé de toutes jeunes filles ans la bagarre. On n'aurait pas nécessairement souhaité les envoyer une deuxième année au casse-pipe , alors qu'elles sont dans une phase importante de leur apprentissage. D'ici fin mai, il risque d'y avoir encore pas mal de mouvements avec des départs et des arrivées, et la nomination d'un coach pour l'équipe B en P2. On peut d'ores et déjà s'atteler à répartir au mieux les filles certaines de rester. L'objectif est de continuer à intégrer des jeunes et en P1, la marche sera sans doute moins haute à grimper pour nos cadettes." Le lancement du projet Wapiti constitue par ailleurs une consolation. " Nous pourrons aligner trois équipes en AWBB et poursuivre ce travail de formation, afin d'aligner ensuite un maximum de filles performantes au sein de nos équipes seniores. Avec nos homologues templeuvois, on est sur la même longueur d'ondes et ce sera profitable à tout le monde. Rien ne sert de s'attarder sur l'échec de al descente, mieux vaut entrevoir l'avenir avec optimisme et sérénité. Si on peut remonter dans un an, on le fera avec plaisir, mais sans pression." Ely est partie, Duvauchelle mériterait au vu de ses qualités d'évoluer plus haut, mais des joueuses comme Delbecque, Kadima Mutombo, François ou encore Verzele devraient rester.