La deuxième place n’a pas encore trouvé preneur

Il reste deux journées à disputer et la question du tour final n’a toujours pas apporté toutes ses réponses. Une chose est certaine : le Top 5 de la série ne bougera plus. Désormais, il reste à savoir dans quel ordre se classeront les différentes formations prétendantes à la deuxième place, actuellement détenue par Thuin. Les Thudiniens ne joueront pas leur dernier match ce week-end et vont engranger les trois points puisque Merbesars a d’ores et déjà déclaré forfait. Leur saison est donc terminée et tout dépendra maintenant des résultats de Forges et de Boussu-lez-Walcourt. Ils surveilleront également ceux d’Erpion, toujours en lice avec eux pour la troisième tranche.