Buts: Borges (0-1, 3), Bakija (1-1, 7), D’Angelo (1-2, 14), Thiago Grahl (1-3, 16), Diogo (1-4, 17), Lamsaiah (2-4, 19), Diogo (2-5, 20), Atssouli (3-5, 27), Tomic (3-6, 38).

Cartes jaunes: Lamsaiah.

Les Carolos abordaient cette finale de coupe en outsiders. Qu’est ce qui fait la différence entre Gooik et ses adversaires sur la scène nationale? Principalement sa vitesse d’exécution et son efficacité offensive. Le danger vient rapidement et de partout. Pour contre l’ogre brabançon, les Carolos sur de l’engagement dans tous les duels et une exécution parfaite des contre-attaques.

Les hommes de Luiz Aranha étaient les premiers à se mettre en lumière. Bouzid obligeait le portier adverse à la parade après 10 secondes à peine. Beeckman voyait son tir passer juste à côté une demi-minute plus tard. Mais Gooik reste Gooik. Sur sa première véritable occasion, d’une demi-volée parfaite, Borges donnait l’avance à ses couleurs.

Les Carolos ont démontré qu’il faut plus qu’un but pour les déstabiliser cette saison. Sur une rentrée en touche de Dahbi, Bakija égalisait. Malgré une opposition consistante du Futsal Team, Halle s’envolait au quatre d’heure avec les buts de D’Angelo, Thiago Grahl et Diogo, auteur d’un lob magnifique surprenant un Idrissi trop éloigné de ses buts. Lamsaiah tentait de relancer le suspense avant la pause mais Diogo, encore lui, fixait le score à 2-5 au moment de rejoindre les vestiaires.

Le cœur carolo

La seconde période pouvait virer à la correction si Charleroi se laissait dicter le scénario désiré par les champions de Belgique en titre. Devant annihiler un écart de trois buts obligeait les Carolos à tenter de bousculer plus encore les Brabançons.

Ils y parvenaient en proposant un jeu fait de vitesse et d’implication dans chaque geste. Cela n’a pas suffi pour le Futsal Team. Et pourtant Atssouli avait planté un but qui aurait pu redonner espoir à la 27e. Idrissi trouvait le poteau dans la même minute. Le très jeune El Kajjoui, Beeckman, Lamsaiah avait, tous les trois, l’occasion de relaner réellement la partie. C’était Halle-Gooik qui fixait le score à 3-6 en fin de match quand Charleroi tentait le tout pour le tout en évoluant avec Bouzid en gardien volant. La victoire était brabançonne samedi soir mais le cœur était carolo.