Edward Still sur ses dix premiers mois à la tête de Charleroi : « Ma patience et ma tolérance ont déjà été mises à rude épreuve »

Est-ce exact que vous suivez des séances pour contrôler votre voix, forcément sollicitée dans votre nouvelle fonction?

(Un peu étonné) Ma voix? Non. Je suis différentes formations, constamment, pour continuer à apprendre, notamment la licence Pro, mais pas liées à ma voix.

Vous êtes-vous découvert des traits de caractère que vous ignoriez depuis que vous êtes entraîneur principal?

Que je ne me connaissais pas, non. Mais certains ont déjà été mis à rude épreuve et j’ai dû les gérer, ça oui.

Lesquels?

Ma tolérance et ma patience. C’est un travail sur moi-même. Et une richesse d’avoir un tel staff à mes côtés pour gérer ces moments. Exemples: quand des principes de jeu ne sont pas intégrés aussi vite que je le voudrais. Ou lorsque des erreurs se répètent. Cela touche aussi la gestion quotidienne. Être entraîneur en D1A, c’est pratiquement manager une cinquantaine de personnes. Et quand une chose est déréglée, elle peut produire un impact sur beaucoup d’autres. On a essayé de moderniser la structure depuis mon arrivée. Cela n’a pas toujours été aussi vite qu’espéré mais cela fait partie du processus.

Vous jouez régulièrement au golf (handicap 9). Un moyen de décompresser?

Pas uniquement le golf. Je cours environ 40 km par semaine. J’ai besoin d’une activité physique quotidienne, parfois en salle. Cela me permet de me focaliser sur autre chose, de libérer et de rafraîchir mon esprit. Un corps en forme permet aussi de gérer la pression.

De tous les aspects que vous avez découverts dans le métier, lequel vous a le plus positivement et négativement surpris?

C’est une vision très binaire (sourire). Positivement, c’est à quel point le groupe a été ouvert à une nouvelle approche, à de nouvelles méthodes de travail. Cela a été très énergisant de voir qu’il était prêt à se remettre en question, sur le marquage individuel par exemple. Les joueurs ont pris propriété de cet aspect. Et comme je suis quelqu’un de profondément positif, je ne vois aucun aspect négatif à relever.

N’avez-vous même jamais ressenti la moindre réticence à votre égard?

Parfois, bien sûr, mais aucune réticence n’est dommage. Elle nous permet, à nous, staff, de nous questionner. Est-ce qu’on a dit vrai? N’aurait-on pas plutôt dû faire comme ci ou ça? Je pars du principe qu’il faut de l’échange. Il y a déjà eu des conflits ou de vives discussions avec certains joueurs, c’est inhérent au sport de haut niveau. Et cela a été réglé de différentes façons. On possède des outils (vidéos, datas…) qui nous permettent de montrer la direction vers laquelle on veut aller et pourquoi. Et puis j’estime qu’il est primordial de ne pas jouer un rôle, de rester spontané, pour que les joueurs sachent que vous êtes authentiques avec eux.

Vous semblez toujours sûr de vous. En dehors du staff, consultez-vous des personnes-ressources en cas de doutes?

Oui, mais pas seulement quand je doute. C’est le piège à éviter. Il ne faut pas se remettre en question que quand ça va moins bien. Avant le stage hivernal, je me suis par exemple posé des questions sur ma méthodologie, sur là où on en était collectivement… J’échange avec différentes personnes, dont Ivan Leko, qui regarde tous nos matchs, en direct ou en différé.

Qu’en dit-il?

Que c’est déjà pas mal mais que ça pourrait être mieux (sourire).

Entraîneur est un métier usant. Vous imaginez-vous encore l’exercer à 50 ou 60 ans?

Ouf! Aussi longtemps que ça? Je n’en sais rien. (Silence) J’espère que oui, ça voudra dire que ça aura plutôt bien fonctionné. Si c’est le cas, tant mieux. Si pas, c’est que la vie en aura décidé autrement. Mais je ne voudrais pas non plus m’agripper trop longtemps et me retrouver dépassé par les évolutions du jeu, physiques, ou des outils disponibles.