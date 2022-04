Un lundi de Pâques très lausprellois

Avec le nombre conséquent de paires inscrites, le juge-arbitre Philippe Chan a eu du boulot. Il a toutefois délaissé sa chaise quelques heures pour monter sur le court. Son fiston Nathan et lui ont ainsi été jusqu’en finale des messieurs 3 mais l’ont perdue au super tie break contre les redoutables Killian Jadin (Raquette Beaumontoise) et Bastien Gonze (Kalypso). Malheureusement pour lui, Nathan avait déjà échoué dans une autre finale au super tie break, en messieurs 2 avec Mathis Lefever contre d’autres Lausprellois: Stany Mercy et Mattéo Semal.

Les joueurs d’Acoz se sont décidément montrés bien adroits en double. Florence Renard fut omniprésente dimanche et lundi avec pas moins de quatre finales à jouer! Si elle a gagné avec sa partenaire d’interclubs Jade Huaux en dames 5, elle a perdu les trois autres. Son amie Catherine Jauniaux, avec laquelle elle a perdu en dames 6 contre une paire lovervaloise (Muriel Adriaensen et Véronique Lanoy), l’a privée des titres en mixte 5 et mixte 6.

Les partenaires de Catherine, doublement sacrée donc, étaient aussi en forme puisque Kilian Jadin a ajouté à son titre des messieurs 3 et mixte 5 celui des messieurs 4 (avec son papa Michaël) alors que le Gerpinnois Eddy Leclercq, outre le mixte 6, a aussi gagné en messieurs 5 (avec David Camplese) et en mixte 7 (avec Kata Stradelli). À relever aussi la victoire 100% lausprelloise d’Ingrid Baskens et Alissa Buez en dames 7.