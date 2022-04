P2C: À Courcelles, «le groupe a assumé»

Alain Portier n’est pas du genre à se cacher. Quand il a pris la tête de Courcelles, il a clairement et simplement joué cartes sur table! Pour lui, les Coqs devaient rejoindre le plus rapidement possible la P1. Pour cela, le club a réalisé une campagne de transferts qui avait de quoi faire pâlir des équipes de l’élite provinciale. "C’est vrai que j’ai annoncé que je voulais le titre et le groupe est allé le chercher" , lance le président des Courcellois.