Triste soirée pour le futsal carolo

Vendredi soir, c’était l’incompréhension sur le parquet de la Garenne. Le derby attendu entre le Futsal Team Charleroi et le Futsal Châtelet n’a pas tenu ses promesses. Pire ? Il fut une véritable déception. Pour trouver une explication plausible à cette parodie de futsal – les deux équipes n’ont clairement pas joué le jeu – il faut jeter un œil au classement. Si Charleroi l’emportait contre Châtelet et que Borgloon, en perte de vitesse depuis des mois, perdait contre Hasselt, les Carolos pouvaient décrocher la cinquième place. Et… ? Tout pouvait changer. Châtelet et Charleroi ne s’affronteraient pas au cours des quarts de finale des play-off. Le premier défiera Borgloon, plus faible sur papier. Le second s’attaquerait à Herentals qui ne lui réussit pas. Il y a également le fait de retrouver Gooik sur sa route, plus rapidement que prévu…