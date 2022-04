Il reste deux finales pour Montignies-sur-Sambre

Avec Le Rœulx et Belœil pour terminer, Montignies n’aura pas la tâche facile. Mais l’équipe fait bloc pour mener à bien son opération . "On va y arriver, assène Hanoulle. Il reste deux journées pour parachever notre remontée au classement et assurer notre maintien." Au stade Yernaux comme ailleurs, la pression est maximale; "Elle est, en effet, super présente depuis de longues semaines. Mais nous sommes toujours dans les temps. C’est tous ensemble que nous allons continuer à travailler comme des fous pour atteindre notre but."

Dimanche, la mentalité et la détermination ont fait la différence. Même lorsqu’ils se sont retrouvés en infériorité numérique alors qu’il restait encore plus d’une mi-temps à disputer, les Montagnards n’ont jamais baissé le rythme. "C’était difficile et nous avons puisé dans nos réserves, souligne Mathys Hanoulle. Mais nous avons travaillé les uns pour les autres et nous sommes parvenus à planter deux buts supplémentaires pour nous préserver de tout retour adverse. Nous pouvons être très contents de notre prestation. Elle nous permet de continuer à y croire." Le déplacement au Rœulx, qui compte le même nombre de points que les Carolos, s’annonce déterminant.