Charleroi en phase finale du Top 16

Avant la dernière journée du championnat régulier, les Carolos étaient certains d’y figurer. Les Mont-sur-Marchiennois devaient quant à eux espérer une victoire ou un partage de Charleroi dans son dernier match à Walhain. Mais malheureusement l’équipe de Marion Hendrickx s’est inclinée 5-3, privant ainsi MsM de cette phase finale pour un petit point. "Nous sommes réellement désolés pour eux, nous aurions aimé les retrouver dans cette phase finale et, pourquoi pas, les affronter pour le titre, mais notre adversaire était plus fort ce jour-là. Très rapidement nous avons été menés 4-0 et après c’était impossible de revenir."

Cette défaite a aussi un impact dommageable pour les Carolos eux-mêmes puisqu’ils affronteront Jodoigne en demi-finale. "C’est vraiment le grand favori. Ils ont dans leur rang un joueur, Robin Cuvelier, qui vient de gagner un tournoi dans le classement 2. On donnera tout, évidemment, mais nous savons que c’est un adversaire coriace qui nous attend. Notre force réside dans les doubles messieurs et dames et les deux simples dames mais il ne faudra pas se louper dans ces matchs pour avoir une chance."

En cas de victoire au matin et donc d’accession en finale dans l’après-midi, les Carolos pourraient prendre leur revanche sur Walhain à condition que les Brabançons prennent le meilleur sur Péruwelz. En cas de défaite, ils joueront la petite finale.

Si Rémy Schikowski, blessé, ne jouera pas, Marion pourrait en être pour épauler Mailys Huyberechts, Nina Zimmermann, Thomas Helson, Nin Si Tran, Bastien Verbeiren et Lionel Petracco.

La saison est réussie

S’ils gagnent leur demi-finale mais qu’ils perdent ensuite en finale, les Carolos pourraient encore espérer monter via un barrage contre le finaliste du championnat néerlandophone. "Notre saison est réussie vu que cette accession en phase finale constituait notre objectif principal."

Après avoir digéré leur déception, les Mont-sur-Marchiennois ont veillé à bien terminer leur championnat en s’imposant facilement contre Fernelmont (7-1). Ils se classent 3eà un petit point de Walhain et Charleroi, avec le même nombre de rencontres gagnées (9/14) et même plus de matchs remportés que leurs deux concurrents! Rageant!