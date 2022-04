Avec le renfort d’Ellis Jr

Le Spirou Charleroi a réalisé un petit coup en signant jusqu’à la fin de la saison l’un des fistons de Ron Ellis, Nashaun (21 ans). Avec Andre Riddick, Ron The Bull est de loin le joueur américain le plus marquant passé par le Spirou. Les premiers titres à la fin des années 90, c’était avec cet ailier précis et dur au mal. On ne sait si le fils tient beaucoup du père. À première vue, ce joueur d’1m98 affectionne le tir à trois points et ne dédaigne pas d’aller au contact grâce à un gabarit intéressant. Cependant, son parcours apparaît plus chaotique que celui de Ron, sorti de Louisiana Tech, en division 1 NCAA, et drafté au deuxième tour. Nashaun évoluait ces deux dernières saisons à Louisiana Alexandria en junior college (NAIA), où il a disputé 27 matchs. La saison passée, il tournait à 7,5 points en moyenne. Né en Belgique en mai 2000, le garçon a décidé de tenter l’aventure dans le plat pays. Il a disputé la saison actuelle avec Woluwe jusqu’à ce que le Spirou décide de le tester au sein de l’antichambre. Son arrivée titillera en tout cas la curiosité des vieux supporters du club carolo. Cela n’arrive pas tous les jours qu’un fils revête le même maillot que son paternel.