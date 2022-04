El Matougui dans l’histoire

La performance est d’autant plus grande qu’il s’agissait de son tout premier marathon et qu’il l’a abordé sans préparation spécifique. "Je n’avais aucun repère, donc je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Mais étonnement malgré les kilomètres que j’avalais je me sentais vraiment bien."

Loïc Bombaerts, «derde, proficiaat!»

Les coureurs du semi partaient en même temps et c’est à la bifurcation des deux distances, au 13ekm, qu’il s’est retrouvé seul en tête. "J’ai essayé de ne pas trop penser à une possible victoire… Je ne savais pas si j’allais être capable de tenir physiquement et mentalement. Je me suis fixé un objectif: franchir la ligne d’arrivée! J’ai su tenir mes allures sans trop de souci. On m’avait dit que à partir du 30e km on a tendance à craquer. J’ai passé ce cap sans souci. Au 35ekm aussi j’étais encore très frais. C’est au 40oque ça a commencé à devenir vraiment très difficile mais j’avais une belle avance sur le deuxième. A l’arrivée c’était une joie indescriptible."

Tout au long du parcours Lahcen se faisait encourager en néerlandais. "Je ne comprenais pas ce qu’ils me disaient mais c’était motivant! Je suis arrivé comme un inconnu là-bas et donc je crois avoir surpris tous les observateurs." Lorsqu’il a commencé dans les joggings régionaux il y a de ça plusieurs années, Lahcen avait toujours dit qu’il aimerait faire un marathon. "Mais jamais je n’aurais imaginé pouvoir en remporter un! Toutefois cela ne va fondamentalement pas changer grand chose à ma vie. Je suis juste satisfait de moi. Et comme j’ai vu que je pouvais tenir la distance, j’en referai d’autres!"

Le prochain devrait être Berlin fin septembre. "J’aimerais essayer d’en faire deux ou trois chaque année. En Allemagne, plutôt qu’une nouvelle potentielle victoire, j’aimerais descendre sous 2h20."

Avec cette victoire historique, Lahcen postule déjà clairement au titre de Mérite sportif de Charleroi 2022! Ce marathon de Gand était décidément exceptionnel pour les Carolos puisque Loïc Bombaerts a pris la troisième place (2h35). "A la bifurcation, je n’ai vu que trois coureurs devant moi, a-t-il commenté. Au 25ekm, alors que j’envisageais une pause toilettes, un spectateur m’a lancé: derde proficiaat". C’est à ce moment que j’ai compris que je pouvais accomplir quelque chose de beau. Cela m’a motivé à continuer. Je me suis interdit de ralentir pour tenir cette place inespérée. Lui aussi mérite un coup de chapeau.