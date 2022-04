Victoire de Monceau à la dernière seconde!

Cartes jaunes: Iulinao, Lecomte, Di Giuseppe, Mucci, Florue, Navona, Maocha

Buts: Mucci (1-0, 90e), Prestifilippo (2-0, 92e)

MONCEAU: Lazitch, Navona, Lambert, Béfahy, Cuypers, Prestifilippo (93eNoël), Steens, Mucci, Traore (70eFernémont), Laurent (65eLissens), Brabant.

LE ROEULX: Vancraenenbroeck, Lecomte, Florue, Di Giuseppe, Attardo, Filice (45eCochez), Iuliano, Maocha (87eMancuso), Romani, Circina, Chebaïki.

Monceau se portait résolument à l’attaque en ce début de rencontre, bousculant les Rhodiens retranchés en défense. Allan Navona se créait la première occasion du match, suite à un solo décalé sur le côté gauche mais il plaçait le ballon de peu à côté du but. les locaux maintenaient la pression et Brabant avait la possibilité d’ouvrir le score mais sa tête plongeante survolait le cadre.

Les joueurs du Centre n’avaient pratiquement pas voix au chapitre et il était étonnant que le score reste vierge au repos. La seconde mi-temps démarrait sur le même tempo dynamique et cette fois, Le Rœulx commençait des incursions dans le camp visiteur. Michel Dufour procédait à un changement avec l’entrée au jeu de Lissens, pour apporter de la percussion.

Deux buts en deux minutes

Les minutes s’écoulaient et les supporters moncellois s’impatientaient. Les Rhodiens étaient retranchés défensivement, attendant le bon moment pour sortir en contre. Monceau se lançait à l’assaut du but adverse dans les derniers instants, pour forcer la décision. Suarez côté visiteur donnait des sueurs froides à la défense moncelloise.

Dans les dernières minutes du match, Mucci et Prestifilippo se chargeaient de libérer leurs couleurs (2-0). Le stade était en liesse, Monceau empochait trois points précieux dans la course au titre et restait leader au classement général!