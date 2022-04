La P4 comme tremplin pour un contrat pro?

À 45 ans, il s’apprête donc à franchir une marche importante dans sa carrière sportive. Et il sera bien accompagné puisqu’il retrouvera Nicolas Berger qu’il a côtoyé à Walcourt. "C’est lui qui a renseigné mon nom et Bernard Gaspard m’a ensuite contacté. L’entretien a été concluant. Je serai formé en interne et je vais tout donner pour faire le meilleur travail possible et apprendre chaque jour un peu plus."

Même si le contrat pro n’est pas encore au rendez-vous, il sait très bien que cette mission pourra conditionner le reste de son parcours. Et le fait d’évoluer dans ce nouveau poste est un atout indéniable selon lui. "Dans le foot moderne, cela devient indispensable. C’est un outil parfait pour faire évoluer les jeunes en leur montrant leur positionnement, leurs courses et comment les améliorer. "

Une misssion à Farciennes

Cette position d’analyste vidéo lui permettra de s’approcher du haut niveau même s’il ne travaillera pas directement dans l’équipe A. "Je serai amené à être en contact avec le coach quand même s’il désire des informations sur tel jeune ou tel membre du noyau B."

Christophe Modestus est impatient de pouvoir entamer cette mission. Mais avant cela il compte boucler de la meilleure des manières celle qu’il a commencée avec les Farciennois. Après quelques points perdus en début de saison, la JS Farciennes a presque tout renversé sur son passage. "Je suis arrivé après quelques matches et j’ai essayé d’établir une osmose dans le groupe. Il y avait beaucoup de talents mais des caractères très forts et très différents. Il a fallu faire en sorte que tout se combine au mieux et je crois qu’on y arrive plutôt bien avec Mao Catalano" , sourit-il. Que ce soit via la première place ou le tour final, les Farciennois pourraient en effet, à l’instar de Christophe Modestus, gravir un échelon supplémentaire à la fin de cette saison.