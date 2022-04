Dujacquier-Rahou: deux Souliers d’or pour un titre

Valentin Dujacquier est un miraculé. Après une saison catastrophique, entre blessures et surpoids, le terrible gaucher à retrouver un niveau qui se rapproche de celui de ses plus belles années. "Je me rends compte du chemin parcouru. J’en suis fier. Je peux à nouveau jouer le titre. Je suis toujours sélectionnable en équipe nationale. J’occupe la tête du classement des buteurs depuis des mois. Je suis un homme heureux. Désormais, j’ai surtout envie de terminer la saison en force avec Châtelet."

Mais celui qui a gagné plusieurs titres de champion de Belgique, plusieurs coupes et le soulier d’or aimerait ajouter un trophée à son palmarès.

"En Belgique, il ne me manque que le titre de meilleur buteur, c’est vrai. Au cours d’une de mes meilleures saisons, en 2010-2011, j’avais planté 36 roses pour terminer troisième au cœur de ce classement. J’avais pu décrocher le soulier d’or mais pas le titre de meilleur artificier. Ici, je me bats contre mon ami, Omar. J’espère qu’il n’y arrivera pas. Ou alors il en met 36 comme moi et on partage la récompense. J’espère vraiment décrocher ce titre."