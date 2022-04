Nouveau succès de Mouscron en promotion

En promotion, un seul match a été joué en Wapi et la victoire est revenue une nouvelle fois à Mouscron au détriment de Tchalou (3-0). " Le score est un peu trompeur , avertit Jérôme Hermand. Ça a été une rencontre compliquée à jouer. On n’a pas eu la même stabilité en réception que celle qu’on avait lors de nos cinq derniers matchs et cela s’est ressenti offensivement. Comme les balles arrivaient moins bien chez la passeuse, celle-ci a eu plus de mal à varier et à isoler les attaquantes au filet. Et le changement de passeuse n’a pas changé grand-chose. Malgré cela, on a été à peu près toujours devant. C’est une situation qu’on doit encore apprendre à mieux maîtriser. C’est vrai que par le passé, on a plus souvent joué dans la peau de l’outsider plutôt que dans celle du favori. Le positif, c’est qu’il y a quelques mois, on aurait perdu ce genre de match ".