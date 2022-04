Une étape essentielle à Gosselies

Avec ce court succès, Gosselies vole la place de barragiste à PàC/Buzet. La RGS compte un point de plus, mais surtout un match en moins. "Bye" lors de la prochaine journée, les Pont-à-Cellois n’ont plus que le derby du 1er mai à disputer, quand les Gosseliens doivent encore jouer à deux reprises: "On a la chance de passer devant eux et de pouvoir faire la différence à Ath lors de notre prochaine rencontre , souligne Antonio Passalacqua. On fera tout pour assurer notre place de barragiste dans deux semaines au Pays Vert. Il faut éviter que le derby contre le PàC soit décisif pour le maintien."