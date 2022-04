Un jeune Fleurusien sur le podium

Cette compétition est l’une des plus prestigieuses pour les karatékas du sud du pays et est souvent révélatrice de futurs champions, comme l’est aussi la Coupe de l’Avenir. Au programme de la journée: katas au matin et kumités l’après-midi pour toutes les catégories, des poussins aux seniors. Les prestations et combats se sont déroulés devant un très nombreux public, massé dans les gradins proches des surfaces de combat.

Première compétition

Si les Bruxellois du Chardon ont trusté un nombre incroyable de médailles (30), quelques régionaux s’y sont révélés. Comme Séraphin Olmo du KC Fleurus qui a été appelé sur le podium suite à sa belle troisième place en kumité dans sa catégorie d’âge des U12 et de poids chez les plus de 37 kg. Une après-midi riche en apprentissages et en émotions pour lui comme pour Imran, Leina, Souhail et Sultan, d’autres Fleurusiens qui faisaient leurs premiers pas en compétition sous l’œil avisé de leur entraîneur, Cyril Sollas (plusieurs participations à des championnats d’Europe et du monde, victorieux de plusieurs tournois internationaux).

Tous constituent d’authentiques espoirs pour le club de Christian Pellisier qui, depuis sa création en 1986, a déjà obtenu 13 titres de champions de Belgique, 14 vice-champions et 24 médaillés de bronze, dans différentes catégories d’âges. Séraphin et ses amis espèrent être les prochains.