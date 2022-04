Buts: Lefevere (1-0, 27e), Dehont (1-1, 31e), Bodson (1-2, sur pen., 58e), Théry (2-2, 88e).

En revenant de nulle part dans les derniers instants du derby, les Tuniques Bleues ont pris un point important. Dans le vestiaire moncellois, la déception était palpable, mais atténuée par la défaite de l’autre candidat au titre, Molenbaix, battu à Belœil.

Les Carolos ont, pourtant, largement dominé la rencontre avec des possibilités trois étoiles de Laurent et Traore dans le premier quart d’heure. Mais les Solréziens ont été plus percutants. Lazitch avait, déjà, sauvé les meubles devant De Brabander avant une ouverture du score contre le cours du jeu signée Lefevere, isolé par Nicolay.

Précieuses phases arrêtées

La joie locale était, toutefois, de courte durée: Dehont plaçait un lob de grande inspiration quatre minutes plus tard et punissait des Erquelinnois qui reculaient, déjà. Mieux pour les Moncellois, dès le retour des vestiaires, ils héritaient d’un penalty pour un ballon qui avait glissé sur le bras de Boulanger. Bodson n’en demandait pas tant pour débloquer, lui aussi, son compteur.

Au fil des minutes, pourtant, les attaquants locaux se montraient de plus en plus présents. Cuche, Geenen puis Théry se mettaient en évidence. Les Moncellois concédaient trop de phases arrêtées et, à la 88e, Nicolay déposait son coup franc sur la tête de Théry pour le 2-2. Le hold-up aurait, carrément, pu être parfait dans les arrêts de jeu mais le coup franc, plein axe, de Geenen était repoussé par le mur.