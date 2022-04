Pont-à-Celles «espère une belle finale contre Gosselies»

Douzième nul

Il reste deux rencontres aux Gosseliens contre une seule aux Pont-à-Cellois. "J’espère que Pays-Vert se battra avec force contre nos voisins" , expliquait un membre du comité de Buzet.

En cas de succès contre Ostiches, la finale de la saison entre Pont-à-Celles et Gosselies n’aurait tout simplement plus aucun intérêt. Les Pont-à-Cellois seraient condamnés à un retour en P1, alors que les Gosseliens seraient assurés d’une participation à d’éventuels barrages. "Pourtant, je trouve que le groupe a livré un match plein, explique Thierry Baume, l’entraîneur-adjoint de Buzet. Malgré notre déficit de tailles, on a su répliquer et s’offrir de belles occasions. Il ne nous a manqué qu’un petit but, comme depuis le début de la saison. C’est fou de se dire que l’on vient de réaliser notre douzième match nul. C’est énorme. Ce n’est donc qu’un point. Il n’est ni bon ni mauvais. J’espère juste qu’il sera suffisant pour pouvoir défier Gosselies, avec un intérêt."