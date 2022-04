Le Montagnard pas gâté par les éléments

Dan se faisait une joie de pouvoir lancer en beauté la saison dans ses installations mais la pluie a gâché un peu le plaisir. "J’ai dû délocaliser énormément de matchs au Bjorn’s Club, au Bois du Prince, au TC Fontainois et au Kalypso. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ces clubs: sans eux mon tournoi aurait eu un retard considérable vu le nombre considérable d’inscrits, à savoir 224."

De fait, dimanche soir tous les vainqueurs étaient connus et comme d’habitude le maître des lieux a pris la pose avec chacun des duos finalistes. Le sourire était peut-être un peu plus large lorsqu’il était à côté d’Andrea Mauro, Nicolas Marchand et Jean-Christophe Schoreels puisque ces vainqueurs sont affiliés à son club.

Andrea (C30.5) était dans un des tableaux les mieux fournis, celui des messieurs 6. Il a remporté ses cinq matchs en deux sets. Nicolas (C30.3) n’a eu besoin que de trois rencontres pour s’imposer en 35-5 mais il a battu deux joueurs mieux classés que lui (le C30 Marc Trine et le C30.1 Jonathan Navez). Enfin, Jean-Christophe (C15.2) a tenu son rang en 45-3: trois victoires contre des joueurs moins bien classés. Ludovic Vincent (B + 2/6) a quant à lui vécu un tournoi bizarre en 45-2. Bye au premier tour, il a bénéficié du forfait de son adversaire en demi-finale avant d’abandonner lui-même en finale.

Deux Kalypsiens ont gagné leur tableau: Jean-Yves Sohet (C15.4, Kalypso) en 35-4 et Laurent Hartéon (B + 2/6) en 35-3. Signalons aussi les victoires de Marc Vanderschueren (C30.3, Gilly) en 45-4, Nicolas Trentin (B-15, Bjorn’s) en 2, Mattéo Semal (B + 4/6, Lausprelle) en 3, David Dave (C30.1, Mont-sur-Marchienne) en 5 et Michel Devroye (C30.6, Gerpinnes) en 55-4.

La sensation Sophia-Elena Nicolae

Chez les dames, le titre de joueuse du tournoi revient à Sophia-Elena Nicolae (C30). La promesse du Bertransart a fait sensation en gagnant deux tableaux. Et avec la manière! Tête de série n° 2 en dames 4, elle n’a perdu que quatre jeux en trois matchs mais c’est surtout en 3 qu’elle a épaté battant successivement la C15.5 Marine Delmotte, la C15 Laure Gillet, la C15.2 Léa Collet (la seule à lui chiper un set) et enfin la C15 Iréna Schiettecatte, privant cette dernière du doublé puisque la Farciennoise venait de gagner en 25-2.

Une autre joueuse du Bertransart a décroché un titre: Cristina Popa (C30.5) en 5. Catherine Jauniaux (C30.4, TC Lausprelle) en 25-4 et Anne Scauflaire (C30, Kalypso) en 35-2 ont aussi gagné.