Le BC Loverval se reconstruit

Les Rochet Baptiste et Johan ont fait le sans-faute dans le tableau des classements 8-9: trois matchs remportés en poule avec seulement un set perdu en cours de route, puis deux victoires convaincantes pour s’adjuger le titre. Baptiste a même remporté un deuxième tableau, en mixte avec la Carolo Romane Chenot (deux matchs en poule).

L’autre tableau de mixte (10-11) a été remporté par des Beaumontois: Céline Berger et Cédric De Martin n’ont pas perdu une manche en cinq matches! Chez les messieurs 10-11, le Mont-sur-Marchiennois Léo Dubois et le Rovien Jean-François Leukers ont fait un beau parcours (4 victoires en poules en ne perdant qu’un set) mais ils ont perdu le match pour la victoire finale contre Édouard et Olivier Bettignies, deux joueurs de Mettet, en trois sets serrés.

Enfin, les Lovervaloises Chloé Legaz et Valentine Liégeois avaient quatre matches à jour dans leur tableau du double dames 10-11. Leur bilan de trois victoires et une défaite leur ont octroyé la deuxième place.